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Haberler İzmir İzmir'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan '' çektiler

'in Torbalı ilçesinde, sokakta yapılan düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan çekti. Davetlilerin birçoğunun da maske takmadığı düğün, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

08.08.2020, 09:55

Türkiye genelinde Kovid-19 ile mücadele sürerken, İzmir'in Torbalı ilçesindeki 5097 Sokak'ta yapılan düğünde, davetliler sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

Düğünde davetlilerin birçoğu hep bir arada halay çekerken, maske de kullanılmadığı görüldü. Halay çekilen o anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

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