Ölüm pusuda

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde oturan 36 yaşındaki Muhammet Mustafa Aksu, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabanca ile öldürüldü. Aksu'nun her gün işe gitmek için kullandığı geçiş güzergahına çalı ve dal parçaları olduğunu görünce durup aracından indiği, bu sırada zanlıların talihsiz genci kurşun yağmuruna tuttuğu öğrenildi.

MARKETTE ÇALIŞIYORDU

Olay önceki gün sabah saatlerinde Güzelbahçe'nin Payamlı Köyü ile Karabağlar'a bağlı Kavacık Köyü arasındaki köy yolunda meydana geldi. Güzelbahçe'deki bir markette çalışan Muhammet Mustafa Aksu, sabah çalıştığı işyerine gitmek için aracı ile yola çıktı. Her zamanki kullandığı güzergahtan giden Aksu, aracı ile geçeceği köy yolunun çal ve dal parçaları ile kapatıldığını gördü. Çalıları çekmek için aracından inen Aksu'ya pusu kuran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler de talihsiz genci kurşun yağmuruna tuttu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Aksu olay yerinde hayatını kaybederken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Aksu'nun olay yerinde öldüğü belirlenirken, Jandarma ekipleri kaçan zanlı ya da zanlıların bulunması için çalışma başlattı.



Bekar olduğu öğrenilen Aksu'nun cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayetin uyuşturucu madde alışverişi hesaplaşması yüzünden işlenmiş olabileceği iddia edildi.

Metin BURMALI