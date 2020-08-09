İnce’ye ‘bölücü’ göndermesi

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi'nin (PM) ilk toplantısı, Genel Merkez'de yapıldı. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Kılıçdaroğlu'nun PM üyeleri arasından oluşturacağı yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) bugün öğleden önce açıklanacağı kaydedildi. Yeni MYK'nın ilk toplantısının ise yarın yapılması planlanıyor.

BÖLÜNME EDEBİYATI

PM toplantısı öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'nin yeni siyasi parti kurma çalışmalarını hatırlatarak "Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu PM açılışında yaptığı konuşmada, "37. Kurultay'da bir şey yaptık. İkinci yüzyıl çağrı beyannamesini okuduk, oyladık, onayladık. Oy birliği ile kabul edilmesi hepimize tek tek sorumluluklar yükledi. Birinci sorumluluk benim, ikinci sorumluluk MYK üyelerinin, üçüncü sorumluluk siz Parti Meclisi üyelerinin" dedi. CHP olarak önerilerini sunmaya devam edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu yine AK Parti seçmenini hedef aldı ve "Bu ülkede çocuklar açlıktan ölüyorsa, bir çocuk bile gece yatağa aç giriyorsa bunun vebaline iktidardaki partilere oy verenler de ortaktır" ifadesini kullandı.