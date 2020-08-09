Üvey babaya tek bıçak

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Cem Heper, annesi Güler Kayalılar'ın birlikte yaşadığı Arslan Urvaylıoğlu'nu tek bıçak darbesi ile öldürdü.



ANNESİYLE KONUŞTU

KORKUNÇ olay, dün sabah saatlerinde Çiğli Egekent 8831 sokak içerisinde yaşandı. Cem Heper, annesi Güler Kayalılar'ı arayıp, 10 yıldır birlikte yaşadığı Arslan Urvaylıoğlu'nun kendisini mesajla tehdit ettiğini söyledi. Telefon konuşmasının ardından annesinin evine giden Cem Heper, Urvarlıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cem Heper, yanında getirdiği bıçağı Arslan Urvarlıoğlu'nun karnına sapladı. Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Urvaylıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Cem Heper hafif şekilde yaralı olarak polis tarafından gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede üvey babasının kendisine saldırdığını söyleyen Heper, kendisini korumak isterken Urvarlıoğlu'nu bıçakladığını anlattı. Heper, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL