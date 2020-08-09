Yolsuzluk binaları

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde imar yolsuzluğu yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Yolsuzluk, Kuşadası'nın Türkmen Mahallesi'nde 855 ada 44 ve 45 parsellerde Cengiz Konuk tarafından yol yapımı için bağışlanan alana bina dikilmesiyle ortaya çıktı. Yeşil alan ve yol geçecek olan alanda CHP'li belediyenin yaptığı imar planı değişikliği sonrası yetkilisi Hızır Akdemir olan Varol İnşaat isimli yandaş firma 36 dairelik 4 bina dikince, bağış yapan Cengiz Konuk şikayette bulundu. 2011 yılında mahkemenin kaçak binalar için yıkım kararı almasına rağmen CHP'li iki belediye başkanı Esat Altungün ve Özer Kayalı, yıkım işlemini 2018'e kadar geciktirdi. Geçtiğimiz günlerde Kuşadası Belediyesi'ne gelen müfettişler, kaçak yapıları yıkmayan eski başkanlar hakkında görevi ihmal nedeniyle haklarında inceleme başlattı. 2018 yılında İmar Barışı'ndan faydalanan firmanın usulsüz olarak binalarda kaçak yapılara devam ettiği, mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel'in de buna göz yumduğu belirlendi.

BELEDİYE ARKALARINDA

Belediyeye yol yapımı için bağışladığı alanda bina yapılan Cengiz Konuk, avukat oğlu Berk Konuk ile birlikte Kuşa-dası Belediyesi'nde incele-me yapan müfettişlerle görüş-me yaptı. Müfettişlere kaçak yapılarla ilgili yıkım kararlarını sunan Konuk, ranta son verilmesini istedi. Konuk, "Tam olarak rant söz konusu. Beledi-ye ve müteahhitler kendi aralarında her türlü imar oyunlarını yapmış. Artık iş öyle bir boyuta gelmiş ki İmar Barışı düzenle-mesi ile 36 adet dairesini yıkılmaktan kurtaran firma halen ek kaçak yapılar yapmaya devam ediyor. Çünkü biliyor ki beledi-ye arkasında ve ne yapsa sessiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Arsasını yol için bağışlayan Cengiz Konuk, avukat oğlu Berk Konuk ile birlikte bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.



SUDAN BAHANELER

Avukat Berk Konuk ise CHP'li belediyenin firmaya büyük rant sağladığını belir-terek, "Bu alanda yaklaşık 15 milyon avroluk bir konut projesi hayata geçirilmeye çalışıldı. Mahkeme, müvekkilimi haklı bularak yıkım kararı verdi. 2016 yılında Kuşadası Beledi-yesi, ekipman, teçhizat ve personel yetersizliği bahaneleriyle kaçak binaları yıkmazken hukuka aykırı plan değişikliği ile bu alanları hukukileştir-meye çalıştı. Tekrar açtığımız davada verilen yıkım kararı da yerine getirilmedi" dedi.





BELEDİYEDE MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLERİ İNCELİYOR

KUŞADASI Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, belediyede mülkiye başmüfettişinin inceleme yaptığını belirtti. Günel, "Önceki dönem belediye başkanlarının yıkmadığı binayla ilgili bir şikayette bulunulmuş. Yapılan incelemeyle ilgili detaylı bir bilgim yok" demekle yetindi.

Yol geçmesi gereken yer ve CHP'li belediyenin yandaş müteahhide yaptırdığı 4 bina haritada bu şekilde görünüyor.



'FİRMA HALEN KOLLANIYOR'

CHP'Lİ başkanların mahkeme kararlarına uymayıp yıkmadığı kaçak 4 binanın, İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınarak yasal hale getirildiğini dile getiren Avukat Berk Konuk, "500-600 metrekareye varan alan artışları yaratılmış. İlgili yapıların yıkımı hakkında karar alınacağı bilgisi bize bildirildi. Umarım hak yeri bulur" diye konuştu.

İbrahim UZUN