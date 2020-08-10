Genişletilmesi beklenen yol tek seride düşürüldü

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Karabağlar Sırrı Atalay Caddesi'nin numara 78 önü yakınında karayolunun dar olduğunu ve araçların burada trafik sıkışıklığına neden olduğunu söyleyen vatandaşlar, sorunun çözümü için harekete geçilmesini istedi. Dar olan yolun Gaziemir'e giden Fuar İzmir'e de bağlandığını vurgulayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Geliş ve gidiş olmak üzere tek şerit olan yolun neredeyse günün her saati sıkışık olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Fuar İzmir yapıldığı zaman belki yolumuzu genişletirler diye düşündük ama aksine daha da daraldı. Karşı yönden bir araç gelse diğer yönden gelen araç beklemek zorunda kalıyor. Belediyenin sorumluluğunda olan bu yolda bir an önce düzenleme yapılmasını istiyoruz" dedi.

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