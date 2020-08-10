  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de korkutan yangın! Otluk alanda başlayıp eve sıçradı

'de korkutan yangın! Otluk alanda başlayıp eve sıçradı

Son dakika otluk alanda başlayıp eve sıçrayan yangın korkuttu. 'in ilçesinde, otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın bir eve sıçrarken, evde maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de korkutan yangın! Otluk alanda başlayıp eve sıçradı

10.08.2020, 10:11

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 sokak yakınındaki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve bölgedeki bir eve sıçradı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı bir evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de korkutan yangın! Otluk alanda başlayıp eve sıçradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA