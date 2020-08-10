Yangın, saat 20.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 sokak yakınındaki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve bölgedeki bir eve sıçradı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı bir evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
İzmir'de korkutan yangın! Otluk alanda başlayıp eve sıçradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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