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Haberler İzmir AK Parti'li ilçe başkanının oğlu acı kazada hayatını kaybetti

'li ilçe başkanının oğlu acı kazada hayatını kaybetti

'in Kiraz ilçesinde, sokak köpeğinin saldırması sonucu motosikletin kontrolünü kaybeden (21), refüjdeki elektrik direğine çarpıp hayatını kaybetti. Evde olduğu sırada, oğlunun ölüm haberini alan Kiraz İlçe Başkanı , gözyaşlarına boğuldu.

AK Parti'li ilçe başkanının oğlu acı kazada hayatını kaybetti

11.08.2020, 15:15 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020,15:28

Kaza saat 06.30 sıralarında Cumhuriyet ile İstiklal mahalleleri arasında Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Beraberindeki arkadaşını indirdikten sonra İstiklal mahallesindeki evine dönmek üzere motosikletiyle yola çıkan Anıl Yılmaz, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Panikle motosikletin kontrolünü kaybeden Yılmaz, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Köpek ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Evde olduğu sırada, oğlunun ölüm haberini alan AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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