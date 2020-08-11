Anıl Yılmaz'ın (22) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde refüje çarptı. Kazada yaralanan Yılmaz, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.
AA
İzmir'de motosiklet kazası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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