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Haberler İzmir İzmir'de motosiklet kazası!

'de motosiklet kazası!

'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü. Kazada yaşamını yitiren gencin Başkanı 'ın oğlu olduğu öğrenildi

İzmir'de motosiklet kazası!

11.08.2020, 13:22

Anıl Yılmaz'ın (22) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde refüje çarptı. Kazada yaralanan Yılmaz, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.

AA

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