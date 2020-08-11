İzmir’de suya yüzde 11.76 zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı ilk oturumu ve İZSU Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İZSU Genel Kurulu'ndan 1 Eylül 2020 itibariyle su fiyatına yüzde 11.76 oranında zam kararı çıkarken, CHP'li Meclis Üyesi Bülent Sözüpek, yeni fiyat uygulamasının 'düzenleme' olduğunu savundu. AK Partili Meclis üyeleri, zammın yılbaşına kadar ertelenmesini istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hizal, "Şu haliyle zammın yapılmasıyla birlikte Türkiye'de en pahalı suyu İzmir kullanacak. Hem de İzmirliler musluklarından akmayan, kullanamadıkları suyun parasını verecekler" dedi.

"SÜBVANSE EDİLSİN"

AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan ise, "İzmir kentinde İzmirlilerin iki temel ihtiyacı var: Birincisi su, ikincisi ulaşım. ESHOT'un harcadığı 2 liranın 1 lirasını Büyükşehir Belediyesi sübvanse ediyor. Ama suyu sübvanse etmiyorlar. Neden?" ifadesini kullandı. Başkan Soyer ise eleştirilere yanıt verirken, "Bu yapılan zam sadece maliyeti karşılamak gibi bir sorumluluğumuz olduğu için. Sadece 11.76'lık TÜFE zammı yaptık. Atık su arıtma tesisleri konusunda Türkiye'nin hala en iyisi İzmir. Bunlar bahane, mazur göstermek için değil. Ama İzmir'in bu konuda sicili çok kuvvetli. Eksikleri düzelteceğiz" diye belirtti.



İŞTE YENİ TARİFE

EYLÜL ayından itibaren; konutlarda 0-13 metreküp arası suyun metreküpü 4.98 TL'den 5.98 TL'ye yükselirken, 14-20 arası metreküp fiyatı 5.39 TL'den 6.47 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri harcamada ise 11.10 TL'den 13.32 TL'ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 12.72 TL'den 15.26 TL'ye yükseldi.

MERT ALPDÜNDAR