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Haberler İzmir Menderes'teki yangınla ilgili yeni gelişme! 1 şüpheli yakalandı

'teki yangınla ilgili yeni gelişme! 1 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Yangının çıktığı alanda yakalanan kişinin ifadesinde "sigara izmaritini ormana düşürdüğünü" söylediği öğrenildi

Menderes'teki yangınla ilgili yeni gelişme! 1 şüpheli yakalandı

11.08.2020, 12:07

Görece Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde gözetleme kulesinden yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye giden orman muhafaza memurları, ormanlık alanda S.T'yi yakaladı.

Şüphelinin ilk ifadesinde "tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü" söylediği öğrenildi.

Zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda dün çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

AA

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