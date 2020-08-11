‘S plaka’ tepkisi

İzmir'de servisçiler Büyükşehir Belediyesi'nin S plaka için ihaleye çıkacağını öğrenince araçlarıyla eylem yaptı. Kentte faaliyet gösteren yüzlerce servisçi, araçlarıyla Konak Tünelleri girişinde toplanarak yolu trafiğe kapattı. Uzun kuyruklar halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının önüne korna çalarak gelen şoförler, polisin uyarısı üzerine yolu trafiğe açtı. Yaklaşık 75 servis şoförü ise, Belediye önünde protestolarına devam etti.

'SEÇİMLERDE HESAP SORACAĞIZ'

Servis şoförleri adına basın açıklaması yapan Kubilay Koç, "Bugün burada 'S plakalı' servisçiler olarak, pandemiden daha derin ve kalıcı zararlar veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve birlikte hareket ettiği çıkar gruplarına karşı sesimizi duyurmak için toplandık. Bizleri apar topar böyle bir tepki gösterme yoluna mecbur bırakan Büyükşehir Belediyesi ve rantçıları, bu eylemin sorumluları ve asıl muhataplarıdır. 7 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden sonra duyurulan S plaka ihale kararı toplantısının, Pazartesi sabah saatlerinde alel acele yapılması, bizlere yasal izinlerimizi dahi alabilecek fırsatı bırakmamıştır. Bizlere bu sıkıntıları yaşatan kişi ve kurumlardan hesap soracağımız yerel seçim ve taşıma ihaleleri günleri geldiğinde, bu haksızlığı asla unutmayacağız" diye konuştu.

'TUNÇ SOYER KONUYA EL ATSIN'

İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise, "Pandemi sürecinde araç fazlalığı var. Okullar açılacak mı belli değil. 12 Mart'tan beri işsiziz. Sayı artırımı ancak ihtiyaç varsa olur. İhaleyle ilgili neyin ne olduğu da belli değil. Bununla ilgili meslek odasıyla konuşulması lazım. Tunç Soyer konuya el koyacak. Sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Biz ihaleye 'hayır' diyoruz. Bize hiç görüş sorulmadı" diye konuştu.





BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

KONUYLA ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentteki 'S plakalı' araç sayısının Ulaşım Ana Planı ve mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde tespit edildiği belirtildi. İzmir Ticaret Odası, sanayi kuruluşları ve ilçe belediyelerinin taleplerine de dikkat çekilen açıklamada, "2019 nüfus ve ulaşım verileri ve 2030 hedef yılı projeksiyonları dikkate alınarak kent genelinde 'S' plakalı servis aracı ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.



BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentteki 'S plakalı' araç sayısının Ulaşım Ana Planı ve mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde tespit edildiği belirtildi. İzmir Ticaret Odası, sanayi kuruluşları ve ilçe belediyelerinin taleplerine de dikkat çekilen açıklamada, "2019 nüfus ve ulaşım verileri ve 2030 hedef yılı projeksiyonları dikkate alınarak kent genelinde 'S' plakalı servis aracı ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.



Mert ALPDÜNDAR