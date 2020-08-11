Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Çeşme'de faaliyet gösteren 5 işletmeyi korona virüsü tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapattı.
Çeşme Kaymakamlığının resmi internet sayfasında yayınlanan kararda şöyle denildi:
"Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 10 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/75 sayılı kararı ile ilçemizde faaliyet gösteren 5 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarınca (15) gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu iş yerleri 11 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır. Halkımıza duyurulur."
İHA
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de 5 işletme 15 gün süreyle kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.