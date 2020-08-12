Bu kadar zammı su bile kaldırmaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına geldikten sonra "su temel ihtiyaçtır" diyerek su tarifelerine 2019 Temmuz ayında, yüzde 10 indirim yapan Tunç Soyer, 2020 yılının başlangıcından itibaren yaptığı zamlarla vatandaşı üzdü. Ocak ayında su fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmasının ardından son İZSU Genel Kurulu'nda yapılan yüzde 11,76'lık zamla birlikte 10 metreküp su fiyatı 59,8 TL, 15 metreküp su fiyatı ise 90,68 TL'ye yükseldi. Böylece 2020 yılında İzmir'in suyu yüzde 38.1 zamlanmış oldu ve İzmir bu konuda İstanbul ile Ankara'yı geride bıraktı.

'BELEDİYE KARŞILARDI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Partili Erhan Çalışkan, İZSU gündemini genel kurulun yapılacağı gün aldıklarını belirterek tepki gösterdi. "Hiç arada gün bırakmadan yangından mal kaçırır gibi aynı gün su zammını önümüze getirdiler" diyen Çalışkan, 10 dakikalık arada Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşuldu ve geçirildi" diye konuştu. Tunç Soyer'in sırf insanlara şirin görünmek için geçtiğimiz yıl suya yüzde 10 indirim yaptığını kaydeden Erhan Çalışkan, "Yapılan son zamma fiyat ayarlaması dediler. Ama söyledikleri gibi 11,76 değil. 1 Ocak ile 1 Eylül'den itibaren geçerli olan zam ile birlikte yüzde 38,1 zam yaptılar. İzmir en büyük 3 kent arasında en pahalı suyu içiyor. Her yerde sosyal demokratız diyorlar. Bir kentte yaşayan vatandaşın iki temel ihtiyacı vardır. Su ve ulaşım. Biz ulaşım için harcanan 2 liranın 1 lirasını Büyükşehir Belediyesi ola-rak sübvanse ediyoruz. Bele-diye kasasından ESHOT'un zararını karşılıyoruz. Ama İZSU'nun zararla-rını karşılamıyoruz. Zam yapmayıp kendi cebimiz-den belediye bunu kar-şılardı" diye konuştu.



BAŞKAN 'HALKÇILIĞI' YANLIŞ ANLAMIŞ

İzmir'de çok sayıda vatandaş, zamlı faturalara itiraz edeceğini söyledi. Bazı İzmirliler de sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. İşte o tepkilerden bazıları:

DİLARA Oğuz: Tunç Soyer Aziz Kocaoğlu'ndan da beter çıktı!!!

EZGİ: 34 TL'lik tüketime 100 TL ödüyoruz. Boşluk kalmadı başkan...

OSMAN Enishte: Aman be kardeş ne yapacaksın su faturasını? Zaman 'Çav Bella' söyleme zamanı ;)

TROJAN: Halkçı başkan halkçılığı yanlış anlamış.

CHEROKEE: İzmir'de Tunç Başkan CHP'nin son şansıydı. CHP İzmir'i çantada keklik olarak gördüğü sürece artık oy moy yok...

ENGİN ŞEN: En pahalı suyu kullanıyoruz. Ortalamaya göre hesaplanıyormuş. Bina olarak itiraz edeceğiz.

SELÇUK Uçar: Dükkana 10 gün için 2 bin lira fatura geldi. Bakalım önümüzdeki ay ne gelecek!



DİKİLİ'DE EZİYET SÜRÜYOR

İZMİR Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde suları sık sık kesilen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Sularının her gün 22.00 ile 07.00 saatleri arasında kesildiğini, zaman zaman gündüz de su verilmediğini belirten vatandaşlar, İzmir Büyükşehir'den sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Mahalle sakinlerinden İbrahim Bircan, "Yıllardır mayıstan ağustosun sonuna kadar devam eden su sıkıntısı mevcut. Pandemi döneminde elimizi yüzümüzü yıkayacak su bulamıyoruz. Bu susuzluk devam ettiği sürece başka hastalıklar da çıkacak" dedi.



ÇANDARLI'YA yatırım yapılmadığını ifade eden Bircan, "İZSU'nun sitesinde 'Öngörülemeyen nedenle su kesintisi' yazıyor. Gündüz de plansız kesintiler oluyor. İZSU'nun buraya yatırım yapması şart" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Güler Ergüler de Çandarlı büyüdükçe perişan olduklarını kaydederek, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.



"İZMIR'E EZIYET!"

İZMİR'DE bu yıl yapılan ikinci su zammına AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den de tepki geldi. Su meselesinin İzmir için azaba dönüştüğünü söyleyen Sürekli, "İzmir Aşkıyla suya ikinci zam tam bir çelişki. Su sınavı ile eziyet bu" diye konuştu. Foça ve Dikili'de arka arkaya yaşanan su kesintilerini de hatırlatan Kerem Ali Sürekli, "İzmir'i arozöz kuyruklarına mahkum edip 50 yıl öncesine götürenlerin, yine İzmir'e 2'nci su zammını hak görmelerini anlamak mümkün değil" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

İzmir'de su zammına tepki!

İzmir'de akmayan suya ikinci zam!