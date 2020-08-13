Başkan Erdoğan ve Merkel'den kritik Doğu Akdeniz görüşmesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Meis Adası yakınlarında sondaj çalışması yapmak üzere Navtex ilan etmişti. Yunanistan, bu gelişme üzerine büyük yaygara kopararak gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye'yi durduramayan Yunanistan panikleyerek Almanya'yı aramış, diplomasi için Türkiye'den talepte bulunmasını istemişti. Merkeli bizzat Başkan Erdoğan'ı arayarak diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesini istemişti.

Erdoğan, Yunanistan'a güvenmediğini belirtmiş, ancak Almanya'nın kefil olması ile arama faaliyetini durdurmuştu. Bölgede gerilim düştü denilirken, Yunanistan - Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yaparak, Türkiye'nin Libya ile yaprığı anlaşmanın önüne geçmek istedi. Türkiye, çakışan bölgelerin olduğu korsan anlaşmayı tanımayarak bir Navtex daha ilan etti.

Oruç Reis, yanındaki Türk donanması ile Doğu Akdeniz açıklarında sondaj faaliyetlerine başladı. Yunanistan bir kez daha tutuştu ve Almanya'dan yardım istedi. Merkel, Erdoğan ile gerilim sonrası bir kez daha görüşmek istedi. Görüşme bugün gerçekleşti.