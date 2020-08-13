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İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ağustos Perşembe!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

13.08.2020, 09:20