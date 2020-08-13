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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ağustos Perşembe!

'de elektrik kesintisi 13 Ağustos Perşembe!

'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ağustos Perşembe!

13.08.2020, 09:20

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan kesintiler yakından takip ediliyor. 'de bugün de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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