Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan kesintiler yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 13 Ağustos Perşembe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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