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İzmir'de trafik kazası! O görüntü dikkati çekti

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya döndü. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişiden birinin başında bekleyen gencin, bir poşeti maske gibi kullandığı görüldü. O anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

13.08.2020, 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,08:48