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'de trafik kazası! O görüntü dikkati çekti

'de meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya döndü. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişiden birinin başında bekleyen gencin, bir poşeti maske gibi kullandığı görüldü. O anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

İzmir'de trafik kazası! O görüntü dikkati çekti

13.08.2020, 08:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020,08:48

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında meydana geldi. Karşıyaka yönünden Çiğli yönüne giden 35 AL 0310 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Onur G., Mehmet Tolga Y. ve Tolga U. yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tolga U.'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA

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