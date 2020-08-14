Kızını PKK’nın kaçırdığı anneden Almanya’ya dava

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızının kaçırılmasında Alman devletinin de sorumluluğu olduğunu savunarak Alman devletine karşı dava açacaklarını söyledi. Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in fotoğrafı bulunan tişört ve elinde "PKK bir virüstür" yazılı pankartla başkent Berlin'in merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde eylem yaptı. Davayı durumu kendisi gibi olan diğer ailelerle beraber topluca açacaklarını kaydeden Maide T, "Durumu bizim gibi olanları mücadeleye çağırıyoruz" diye konuştu.