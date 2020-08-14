Mazgaldı ölüyordu!

İzmir'in Balçova ilçesinde aracından indikten sonra yürümek için adım atan Ceyda Arslan'ın sağ bacağı eksik olan ızgara demirlerinden içeri düştü. 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda Arslan'ın diz kısmına kadar mazgala giren bacağı, yardıma koşan vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ayağı alçıya alınan talihsiz kadın hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

'ÇOK AĞRI ÇEKİYORUM'

Görenleri şaşkına çeviren olaydan sonra Yeni Asır'ın ulaştığı Ceyda Arslan başına gelen talihsiz olayın ayrıntılarını anlattı. Arslan, "Gerçekten inanılmaz talihsiz bir olay yaşadım. Arabadan indiğim anda neye uğradığımı şaşırdım. Sağ bacağım tibia şaft kırığı (diz ile ayak bileği arası) teşhisi ile boydan boya alçıya alındı. Ayağımdaki ezikler nedeniyle inanılmaz ağrılar çekiyorum" diye konuştu. Arslan'ın tedavisinin tamamlanması sonrasında hukuki haklarını aramak için sorumlular hakkında davacı olacağı öğrenildi.





'BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDA'

AVUKAT Anıl Ersoy, belediyelerin bazı yetki ve sorumluluklarının olduğuna dikkat çekerek olayda Büyükşehir'in sorumluluğuna dikkat çekti. Ersoy, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamında su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapıyı, kent ve vatandaş için çevre ve çevre sağlığını koruyucu şekilde tümüyle yerine getirmeli. Bu hükme aykırılık olması halinde belediye aleyhine, hem yetkililer adına idari yaptırım, hem de vatandaş için gördüğü zararın tazmin edilmesi doğar" dedi.

Metin BURMALI