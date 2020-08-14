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Haberler İzmir Patron çıldırdı!

Patron çıldırdı!

İşadamı , 3 milyon liralık kira borcunu ödemeyen işletmeciye kızarak isimli otele adamlarıyla birlikte silahlı baskın düzenledi.

Patron çıldırdı!
Giriş Tarihi: 14.8.2020

İzmir Çeşme'de gündüz silahla otel basıldı. İzmir ve Ege bölgesinde Selway ve Novada AVM mağazaları bulunan Tekinalp Holding sahiplerinden Nuri Tekinalp ve 10 adamı Çeşme'de 5 yıllığına kiraya verdiği lüks Ceshme Plus isimli otelin işletmecisi kirayı ödemediği için çarşamba günü sabah saatlerinde oteli bastı. Yaklaşık 3 milyon lira kira borcunun verilmediği iddiasıyla yaşanan tartışmada silahlar çekilince otelde bulunan müşteriler ve otel görevlileri polise haber verdi. Çeşme polisi kısa sürede olay yerine gidip otelin işletmecisi Yusuf Canacır ve görevlileriyle birlikte oteli basan işadamı ile adamlarını gözaltına aldı. Kavganın tarafları Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi.

FATİH ŞENDİL

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