Raylara atladı trenin altında kaldı

İzmir'in Konak ilçesinde, önceki akşam Sami H. (42), İZBAN raylarına atladı. Sami H. trenin çarpması sonucu raylara savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sami H'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sami H'nin cenazesi morga kaldırıldı.
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