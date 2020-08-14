Servisçilerden Büyükşehir önünde ‘S Plaka’ talebi

İzmir'de bir grup servisçi esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'S plaka' dağıtımı için ihaleye çıkacağını ileri sürerek eylem yaptı. 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, "Bu ihalenin öncülüğünü kimin yaptığını ve ihale olduktan sonra nasıl yüzümüze bakacaklarını seçimlerde oy isterken yaşadığımız sıkıntılarımızı emin olun bir an bile unutturmayacağız. Gelin bu sevdadan vazgeçin. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sesleniyor ve rica ediyoruz. Bir kere olsun bizi bizden dinleyin ki gerçekleri, oynanan oyunları, servis plakası ihalesinin asıl iç yüzünü anlatabilelim" dedi.