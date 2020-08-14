  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Servisçilerden Büyükşehir önünde ‘S Plaka’ talebi

Servisçilerden Büyükşehir önünde ‘S Plaka’ talebi

Servisçilerden Büyükşehir önünde ‘S Plaka’ talebi
Giriş Tarihi: 14.8.2020

İzmir'de bir grup servisçi esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'S plaka' dağıtımı için ihaleye çıkacağını ileri sürerek eylem yaptı. 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, "Bu ihalenin öncülüğünü kimin yaptığını ve ihale olduktan sonra nasıl yüzümüze bakacaklarını seçimlerde oy isterken yaşadığımız sıkıntılarımızı emin olun bir an bile unutturmayacağız. Gelin bu sevdadan vazgeçin. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sesleniyor ve rica ediyoruz. Bir kere olsun bizi bizden dinleyin ki gerçekleri, oynanan oyunları, servis plakası ihalesinin asıl iç yüzünü anlatabilelim" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Servisçilerden Büyükşehir önünde ‘S Plaka’ talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA