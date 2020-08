Usulsüzlüğe direnen müdür daire başkanından fırça yedi

Yeni Asır'ın İZSU'nun Tire'de 400 işletmenin bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi'nin atık sularını sistemine kaçak olarak bağlamasını onayladığını ve bu pisliği de Küçük Menderes Nehri'ne olduğu gibi deşarj ettiğini ortaya koyan manşeti büyük yankı uyandırdı. Konu İzmir gündemine otururken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı. İZSU'nun şu anki adıyla Bakım ve Onarım Dairesi'nin Başkanı olan Aydın Korkmaz'ın tüm baskılarına rağmen Küçük Sanayi Sitesi'nin pis suyunu arıtmadan geçirmeden İZSU sistemine bağlanmasına karşı çıkan Tire Teknik Şube Müdürü Muammer Özarslan'a açtığı skandal telefonun detayları öğrenildi. Korkmaz, aynı zamanda Türk Yerel Hizmet Sendikası'nın İzmir-Aydın Şube Başkan Yardımcısı olan Korkmaz'ı şifahi olarak verdiği 'imzala' talimatına direndiği için fırçalayıp hakaretlerde bulunuyor.

HAKARETLER SAVURUYOR

Özarslan'ın İZSU Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda yer verdiği görüşmede Korkmaz, Özarslan'a "Senin işine sı...m. İşine başlarım senin. Terbiyesiz herif" şeklinde ifadeler kullanıyor. Özarslan'ı bağıra çağıra fırçalayan ve "Çarşamba günü sabah 09.00'da yanıma gel" diye talimat veren Korkmaz, işin kanunlara uygun yapılması için direnen Özarslan'a "Bana böyle terbiyesiz terbiyesiz konuşma" diye bağırıyor.



GENEL MÜDÜRLÜĞE YAZDI

Özarslan, "Yaşananlar Daire Başkanımız Aydın Korkmaz tara-fından yakinen bilinmesine rağ-men zorlama, hakaret ve tehdit-lerini anlamlandırmakta güçlük çekiyorum. Yapılan bu kaçak hat ve bağlantının ileride kurumumu-zu sıkıntıya sokacağı su götürmez bir gerçektir. Bu kaçak bağlantı ile ilgili Şube Müdürlüğü'müzde bir plan, proje ve kanal bağlama belgesi de mevcut değildir. Bahse konu kanal bağlantısının iptal edi-lip edilmemesi hakkında talimat-larınız ve bilgi hukusunu arz ede-rim" ifadelerini kullandı. Ancak İZSU Genel Müdürlüğü tüm bu uyarılara rağmen bu konuda adım atmadı. 1 yıla yakın süredir sanayi sitesinin arıtma tesisinden geçir-meden İZSU kanalizasyonuna verdiği atık su, İZSU tarafından yine arıtılmadan Küçük Menderes Nehri'ne boşaltılıyor.



İŞTE O DİYALOG:



M.Ö.:- BuyrunAydın Bey...A.K.: - Muammer Bey... Çarşamba yanıma gel. Sabah 09.00'da yanım-da ol tamam mı? Şifa-hi talimat veriyorum sana tamam mı? Şifa-hi talimatla sana Tire'nin Küçük Sanayi Sitesi'nin kanala bağlanma hikaye-sini anlatacağım tamam mı Muammer Bey.. Anlayaca-ğın şekilde...



- Keşke yazılı verseydiniz? - Sen benim talimatımı mı sorguluyorsun ha? Sen öküz altında buzağı mı arıyorsun? -

Ben işimi bilirim işimi yaparım Aydın Bey... - Sen işini bil. Ben senin işine s....m tamam mı? He. İşine başlarım ben senin. Tamam mı? Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

- Hayır ben işimi yapıyorum? - Şifahi olmazmış, ben senden mi öğreneceğim işi?

- Göreceğiz bakalım. - Göreceğiz. Terbiyesiz herif. Çarşamba günü bekliyorum saat 09.00'da.

- Geleceğim. - He gel. Sana şifahi talimat nasıl oluyormuş ben sana gösteririm. -

Göster bakalım ne göstereceksin. - Hayret bir şey ya. Sen beni nasıl bir adam zannediyorsun ha? Ben üçkağıtçı mıyım. Sen üçkağıtçı mı zannediyorsun beni?

- Ben sadece işimin gereğini yapıyorum. - (Bağırarak) Ben sana işin gereğini anlatacağım. Sen hala bana böyle terbiyesiz terbiyesiz hareket yapma. Bana böyle terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Bana tehdit vari konuşma.

- Tehdit eden sensin. Küfür eden sensin. - Bak. (Bağırarak) Ne küfrü len. Ne küfründen bahsediyorsun.

- Küfür eden de sensin tehdit eden de sensin! - (Bağırarak) Ne küfrettim ben? -

Bakın başkaları da duyuyor şu an. - Tamam duysunlar. Şifahi talimatmış, sen üstündeki adamı sanki uygunsuz bir şey yapıyormuş gibi öyle terbiyesizlik

yapamazsın. Tamam mı? - Ben işimi yaparım işimi bilirim. - Aklına takılan bir şey varsa sorarsın.



Sen bana ne dedin? Ben imzalarım sen geç dedin. Niye imzaladın?



- (Bağırarak)... Ben imzaladım kardeşim.- O zaman bunu da imzalarsın. - Reddet o zaman. Öyle terbiyesizlik yapma. Şifahi olmazmış. Sana mı sora-cağım ben olur olmaz? İmzalama reddet.



- Ben imzalamıyorum.

- İmzalama kardeşim.

Öyle terbiyesizce şifahi olmaz diye oraya not yazma. Tamam mı?

- Sen yazıyorsun ya şifahi söyledim diye.

- Ulan arkadaş ne demek şifahi. Ulan ben de seni bir şey biliyor sanıyorum be. Sen daha şifahinin ne olduğunu bilmiyorsun.

- Ben her şeyi bilirim.

- İşte bilmiyorsun.

Şifahi talimat veriyorum sana Çarşamba yanıma gel. Şifahi olmaz de.

- Olur geliyorum.

- Tamam gel hadi görüşürüz bakalım...

Erhan GÜLENÇ / Hüseyin KILIÇ