İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik, bugünün İzmir elektrik kesinti detaylarını paylaştı. İşte 15 Ağustos İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de elektrik kesintisi 15 Ağustos Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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