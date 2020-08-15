Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 15 Ağustos Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 15 Ağustos Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesinti olacağını araştırıyor. İşte 15 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...