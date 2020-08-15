‘Zorunlu’ ev hapsi!

İzmir Buca Ufuk Mahallesi'nde 50 yıldır aynı apartmanda ikamet eden Sural ailesi, geçtiğimiz sabah büyük bir şok ile karşılaştı. Haberleri olmadan binalarının önündeki arsanın ve kendilerine ait giriş çıkış yaptıkları alanın bir firmaya verilmesi üzerine söz konusu firma binanın merdivenlerini yıktı. Yıkım sırasında kanalizasyon ve temiz su borularının da hasar gördüğü binada 15 kişilik aile adeta mahsur kaldı. 98 yaşındaki Feryal Sural yıkım sırasında kalbinden rahatsızlanınca, yaşlı kadını itfaiye ekipleri çıkardı.

PLANLAR DEĞİŞMİŞ

Önlerindeki ev ile aynı parseli paylaştıklarını söyleyen Hakan Sural, "Yani önümüzdeki ev tek başına yıkılamıyordu. Yıkılacaksa bizim de binamızın yıkılıp tekrar yapılması gerekiyordu. 2013 tarihinde önümüzde bulunan binanın sahibi bir firmaya mülkünü sattı. Firma bize 1+1 daire teklif etti ancak biz kabul etmedik. 2015'te mahkemeyi de biz kazandık ancak müteahhit kendi alanını yıktı ve yıkarken bizim merdiveni de yıktı. Biz kendimiz merdivenleri tekrar yaptık" dedi. 2015 yılında Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından arazinin planlarının değiştirildiğini kaydeden Sural, "Belediye ile görüştüğümüzde bize bir çıkış yolu yapmalarını istedik. 29 Ocak saat 11.00'da yapılacak olan satışı bize 29 Ocak saat 15.00'da tebliğ ediyorlar. Yani her şey planlı bir şekilde ayarlanmış" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR