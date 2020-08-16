Dünya zirvelerinde Türk Bayrağını dalgalandırdılar

Türkiye'de dernek statüsünde kurulan ilk dağcılık kulübü olma unvanına sahip olan İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (İDADİK), yurt içi ve yurt dışındaki binlerce metre yüksekliğindeki birçok dağın zirvesine çıkarak bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırdı. 1986'da Adnan Kayatepe ve 16 arkadaşı tarafından kurulan derneğin faaliyetleri ile ilgili Yeni Asır'a bilgi veren İDADİK Başkanı Dr. Yavuz Doğan, "Günümüze kadar 3200'den fazla kişinin yolunun geçtiği İDADİK, ülkemizde dağcılığın gelişmesi ve yaygınlaşması adına pek çok ilke imza attı. İDADİK, 34 yıllık tarihinde Türk dağcılığına yaz ve kış eğitimlerini tamamlamış 500'den fazla sporcu ile yüksek dağcılık rehberliği yapabilecek nitelikte çok sayıda lider ve rehber kazandırdı" dedi.

ZİRVEYE ÇIKILAN DAĞLAR

İDADİK, bugün 250'yi bulan resmi üyesi ve 100'e yakın aktif yüksek dağcılık yapan sporcusuyla Türkiye ve dalgalandırdı. Kulüp üyeleri en yüksek dağların zirvelerine tırmanışlar yaptı. Kulüp Başkanı Dr. Yavuz Doğan, "Asya'da sporcularımız Kırgızistan-TacikistanÇin arasında yer alan Pamir dağlarının 7000 metrelik zirvesine çıktı. Bu dağlar arasında Khan Tengri (7010 m), Korjenevskaya (7105 m), İsmail Somoni (7495 m), Peak Lenin (7134 m), Pobeda Batı zirvesi (6918 m), Mustagata (7546 m), Manaslu (8163 m) dağlarının zirvelerine ayak bastılar. Ayrıca Rusya'da Elbruz (5642 m),Gürcistan'da Kazbek'e (5054 m) gerçekleştirilen çıkışlarda kadın dağcılar da zirve bayrağını dalgalandırdı. Afrika'da Kara Kıtanın Beyaz Çatısı Kilimanjaro (5.895 m.) Japonya'da Fuji dağı (3776 m), İran'da Demavend (5671 m ), Avrupa'da Mont Blanc (4.792 m) ve Matterhorn (4.478m.) başta olmak üzere Alplerin farklı zirvelerine çıkışlar gerçekleştirdiler. Dağcılık faaliyetleri dışında kulübün gençlerden oluşan sportif tırmanış kolu ise gençler, küçük kızlar ve küçüklerde Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldu" diye konuştu.



HEDEF KİTLE 7'DEN 90'A DOĞASEVERLER

ÖDEMİŞ Bozdağ'da düzenledikleri Geleneksel Kış Dağcılık Şenliği ile yurdun dört bir yanından gelen dağcı ve doğaseverlerle, İzmirli dağcıların buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını dile getiren İDADİK Başkanı Dr. Doğan, "İDADİK'in Ayak İzi adlı dergimizle öncülü ettik. Dergimiz bir çok farklı konuya değiniyor. Hedef kitle doğaya gönül vermiş 7'den 90'a doğaseverler" dedi. İDADİK Üyesi Ramazan Başaran ise dağcıları dağlara tırmandıran güdünün derin ve tutkulu yaşama arzusu olduğunu söyledi.



SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE İMZA ATTIK

AYNI zamanda birçok sosyal ve çevresel projelere de imza attıklarını belirten Dr. Doğan şunları söyledi: "Kulübümüz, 2009 yılında 'Hayata Dönüşüm Yolunda Zirvelere Pedal Basmak' etkinliğinde Iğdır-İzmir parkurunda 7 sporcusu ile 2000 km'yi bisikletle geçip, Ağrı, Esence, Erciyes, Hasan, Sultan ve Bozdağ olmak üzere 6 zirveye çıkarak, organ bağışı için kamuoyu oluşturdu. 2012 yılında da bu projenin devamı niteliğinde 'Hayata Dönüşüm Yolunda Pedalla Avrupa Zirvelerine' etkinliği kapsamında 8 sporcumuz 2500 kilometrelik etabı bisikletleriyle geçerken, güzergahları üzerinde bulunan 8 ülkenin en yüksek zirvesine tırmanışılar gerçekleştirerek kamu oyunun dikkatini bu noktaya çekmeyi başardılar. Kasım- mayıs aylarında her pazar günü İzmir çevresinde kısa ve uzun parkurlarda konuklar ve üyelerin katıldığı yürüyüşler düzenliyoruz."

Tolga TEKİN