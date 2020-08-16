‘Hiçbir yetkili halimi sormak için aramadı’

İzmir Balçova'da mazgal kapağının kırık bölümünden içeri giren sağ bacağında kırık oluşan Ceyda Arslan (40), hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, yasal yollara başvuracağını söyleyerek, "İtfaiye ekipleri, mazgalın kırık parçasının baldırıma denk gelmesi halinde, bacağımın paramparça olabileceğini söyledi. Bu kapaklar bu kadar kolay takılıp çıkarılabiliyorsa neden daha önce yenilenmedi?" dedi.

BACAĞI ALÇIDA

Özel bir şirkette ihracat ve satın alma müdürü olan Ceyda Arslan, 7 Ağustos'ta 19.30'da yol kenarında araçtan inmek istedi. Ancak adımını attığı anda sağ bacağı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait mazgal kapağının kırık bölümüne girdi. Arslan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri genç kadının bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İŞLERİM BOZULDU

İşlerinin aksadığını vurgulayan Ceyda Arslan, "Yurtdışı ve yurtiçindeki programlarımın iptali ve şaft kemiğimin iyileşmesinin 40 haftayı bulacak olması iş hayatımı mahvetti, psikolojim bozuldu. Bacağım mazgalın içine girdiğinde böcek korkusu da yaşadım. Ardından hiçbir yetkili beni arayıp sormadı. Hakkımı mahkemede arayacağım" dedi.