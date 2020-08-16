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Haberler İzmir İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradı

'de evdeki , zeytinliğe sıçradı

Son dakika... ’in ilçesinde bir evde çıkan , evin hemen yanındaki tarla ve zeytinliğe sıçradı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradı

16.08.2020, 18:02

İzmir'in Bayındır ilçesinde, bir evde başlayan yangın, yakındaki zeytinlik alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Bayındır'ın Hacı İbrahim Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında, Kanlıdere mevkiindeki bir evde yangın çıktı. Alevler yakındaki zeytinlik alana da sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikopteri, 3 arazöz sevk edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, sarp arazi nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı bildirildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

DHA

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