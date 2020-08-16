Seferihisar’ı böyle batırıyorlar

Yeni Asır, borç batağında olan ve çalışanlarına aylardır düzenli maaş ödemekte zorlanan CHP'li Seferihisar Belediyesi'yle ilgili şok bir belgeye ulaştı. Başkan Yardımcısı Yelda Celiloğlu imzalı belge, belediyenin korona virüs salgını bahanesiyle astronomik rakamlarla 3 milyon liralık koruyucu madde ve ekipman alımı yaptığını ortaya koyuyor. 2019 sonu itibariyle 130 milyon liradan fazla borcu bulunan belediyenin ödediği bu astronomik rakamlar, "Bu kadar da olmaz. Belediye bu şekilde tabi ki borç batağından kurtulamaz" dedirtiyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin

45 KURUŞ YERİNE 4.75 LİRA

Örneğin belgede belediyenin 20 bin adet üç katlı maske alımı karşılığı 95 bin lira ödediği belirtiliyor. Bu durumda maskenin tanesi belediyeye 4.75 TL'ye geliyor. Oysa piyasada maskenin toptan fiyatı 0.45 ile 0.50 TL arasında değişiyor. Perakende fiyatı ise 1 TL. Belediyenin pandemi döneminde aldığı 52 bin 500 litre dezenfektan için 2.1 milyon lira ödeme yaptığı görülüyor. Bu da belediyenin dezenfektana litre başına 40.1 TL ödediğini gösteriyor. Oysa bugün piyasada toptan fiyatı 6 liraya dezenfektan bulmak mümkün. Belediye, piyasada toptan 18-20 TL'ye alınabilen koruyucu tulum için de tanesi 50.8 TL'den toplam 6 bin TL'lik 6 bin adet alım yaptı. 3M ventilli maskenin fiyatı toptan olarak 15 TL'ye kadar düşerken, belediye ise 1000 adedine tanesi 85 TL'den 85 bin lira ödedi. Belediyenin piyasada toptan fiyatı 2.7 TL ile 6.3 TL arasında değişen 100 mililitrelik el tipi jel için ödediği fiyat ise tam 14 TL. Yeni Asır'ın görüştüğü sektör temsilcileri, belediyenin pandemi sürecinde satın aldığı ürün ve ekipmanların fiyatlarını fahiş olarak değerlendirdi.

Başkan Yardımcısı Yelda Celiloğlu

'HALKIN CEBİNDEN'

Belediyenin söz konusu ürünleri küçük bir piyasa araştırmasıyla çok daha düşük fiyata satın alabileceğini söyleyen sektör temsilcileri, "Bu paralar halkın cebinden çıkıyor. Acilen bu konuda yetkililerin harekete geçerek bu fahiş fiyatlı alımlara müdahale edip soruşturma açması gerekiyor" dedi.

İŞTE ÜRÜNLERİN FİYATLARI ARASINDAKİ UÇURUM



BELEDİYE BORÇLARINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR

Personeline düzenli maaş ödemekte zorlanan ve birçok çalışana on binlerce lira borcu biriken Seferihisar Belediyesi, adeta borç batağında yüzüyor. Belediyenin Denetim Komisyonu'nun 2019 yılı raporuna göre kurumun borcu giderek katlanıyor. Buna göre belediyenin 2017 sonunda 77.9 milyon lira olan borcu 2018'de 107 milyon liraya ulaşırken, 2019 sonunda ise tam 130.9 milyon liraya çıkmış durumda. Bu tablo CHP'lilerin bile tepkisini çekiyor. Denetim Komisyonu'na başkanlık yapan CHP'li Duygu Ulusoy ve CHP'li üye Hüseyin Kocaer'in AK Partili üye Serdar Yersel'le birlikte hazırladığı raporda borçlanmadaki hızlı artışa özel vurgu yapıldı. Raporda, "Etkili tedbirler uygulanmalı. Ayrıca personel giderlerinin artışına dikkat edilmeli" denildi.

Erhan GÜLENÇ