308 sokak, yürüyen merdiven istemiyor

WHATSAPP İHBAR HATTI: 0506 225 03 44



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Konak'taki Tarihi Asansör'e çıkan sokakların beton merdivenlerini yıkarak, yürüyen merdiven yapma kararı, 308 Sokak'ta yaşayan vatandaşların tepkisine yol açtı. Sokağa pankart asan vatandaşlar, "İzmir'in tarihi asansöre ev sahipliği yapan nostaljik semtinin dokusunu bozacak yürüyen merdiveni istemiyoruz" dedi.

Turistlerin uğrak noktalarından Tarihi Asansör'ün arkasındaki 308 Sokak başta olmak üzere bazı sokakların merdivenlerinin yıkılarak yürüyen merdiven yapılması kararı üzerine, tarihi dokunun bozulacağına dikkat çeken semt sakinleri projeye karşı çıktı. Yağışlı günlerde üst sokaklarda biriken yağmur sularının merdivenlerden süzülerek sahile aktığını, bu nedenle yürüyen merdivenin bu durumda tehlike oluşturabileceğini de söyleyen mahalle sakinleri, "Ayrıca turistler buradaki merdivenlerde oturup hem manzaranın keyfini çıkartıyor hem de fotoğraf çektiriyor. Bu dokunun bozulmasını istemiyoruz" diye konuştu.