Anne zaferi

Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Çocuğunu korumak için üzerine kapandı. Karaciğer ve böbreğinden yaralanan A.T. sağlığına kavuştu: Ben her fedakar anne gibi çocuğumu korudum doktorlar da beni sağlığıma kavuşturdu

İzmir'de sokak ortasında tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan, çocuğunu korumak için üzerine kapanması sonucu böbrek ve karaciğerinden hayati darbeler alan kadın, hastanedeki bir aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. BUCA Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen 34 yaşındaki 2 çocuk annesi A.T yaptığı açıklamada, yaşadıklarını hala unutamadığını söyledi.



KIZINA YÖNELDİ VE...

Olayı anlatan A.T, 7 yaşındaki kızını kaydettirmek için okula gittiklerini, kayıt işlemlerinin tamamlamasının ardından okuldan ayrılırken tanımadığı bir kişinin bıçakla üzerine yürüdüğünü, saldırganın kızına yönelmesiyle saldırgana tekme atmaya başladığını söyledi.



VATANDAŞ KURTARDI

Boğuşma sırasında kızını saldırgandan korumak için çocuğunun üzerine kapandığını belirten A.T, "Sırtımın sağına ve soluna bıçak darbeleri aldım. O sırada bir vatandaşın müdahale etmesiyle bıçaklı kişi olay yerinden koşarak ayrıldı" dedi.



'ANLAM VEREMİYORUM'

A.T, kendisine ve kızına saldıran kişinin 2 saat sonra polis tarafından gözaltına alındığını, sevk edildiği mahkemece tutuklandığını, bir süre önce cezaevinden çıktığını öğrendikleri kişiyi daha önce hiç görmediğini, herhangi bir hasmının da bulunmadığını, hala yaşadıklarına anlam veremediğini dile getirdi.



'BEN ÖLECEK MİYİM'

A.T, saldırının ardından yaşadıklarını şöyle anlattı: "Acil servise getirilişimden taburcu edilinceye kadar doktorlar her şeyimle yakından ilgilendi. Bir böbreğim alındı, zarar gören karaciğerim onarıldı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Ben her fedakar anne gibi çocuğumu korudum, doktorlar da beni yaptıkları tedaviyle sağlığıma kavuşturdu. Hastanede gözümü açtığımda doktorum Abidin Bey'e 'ben ölecek miyim' diye sordum. O, hastanede olduğum süre boyunca bana hep moral verdi."