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Haberler İzmir Kadına şiddete makyajlı farkındalık

Kadına şiddete makyajlı farkındalık

Kadına şiddete makyajlı farkındalık
Giriş Tarihi: 17.8.2020
İzmir'de 17 yaşındaki Azra Karabıyık, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla ilginç makyajlar yapıyor. Karabıyık, kendisini görenlerin bazen ambulansı aradığını ya da korkuyla çığlıklar attığını söylüyor. 3 yıldır makyajla ilgilenen genç kızın en büyük isteği sinema stüdyolarında veya tiyatro kulislerinde makyaj üzerine çalışmak. Karabıyık'ın kadına şiddeti sergilediği makyajları görenler, 'gerçeğini aratmıyor' diyerek çok etkilendiklerini belirtiyor.
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