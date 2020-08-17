Kaymakam Çalışır yeni okulları inceledi

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ile birlikte Karşıyaka'da yeni yapılan ve yenilenen okul inşaatlarını inceledi. İnşaatı biten Vali Erol Çakır, Kazım Dirik Anadolu liseleri, bitme aşamasındaki Fatma Neşe Kaya İlkokulu ile Karşıyaka Öğretmenevi'nin yerinde yapılan Karşıyaka Ortaokulu'ndaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Çalışır ve İslamoğlu'na Şube Müdürü Hasan Ayar, okul müdürleri ve inşaat yüklenici temsilcisi eşlik etti. Cemil Akyüz İlkokulu'nun 18 Ağustos'ta, Cumhuriyet İlkokulu'nun 28 Ağustos'ta inşaat ihalelerinin yapılacağı öğrenildi. Yeni ve yenilenen okullarla birlikte Karşıyaka'nın 200'den fazla depreme dayanıklı derslik kazanacağı açıklandı.



■ TOLGA TEKİN

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