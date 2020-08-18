Cinayet gibi kazaya 40 yıl hapis

Konak'ta kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Emre İçli, yan yoldan yeşil ışık yandığı için hareket eden aracın kendisine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tramvay enerji hattı direğine, sonra da bir kadına çarptı. Sürücünün yanındaki arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) ile kaldırımda yürüyen diyetisyen Ferya Bertan (37) feci kazada hayatını kaybetti.

ÖNCE 9 YIL VERİLDİ

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma' suçundan hakim karşısına çıkan sürücü Emre İçli, "Araçla olay yerine yaklaştığımızda arkadaşım Hikmet şaka yaparak benim çenemden tutup, kendi yüzüne doğru çevirdi. Dikkatim dağıldı. Tekrar yola baktığımda ışıkların sarıya döndüğünü gördüm. Fren mesafem yoktu. Sadece araçlar çıkmasın diye korna bastım. Kaza olmaması için elimden geleni yaptım. Yol boş olduğu için hızım 90 km civarındaydı" diye kendisini savundu. Mahkeme, sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirmesi ve 2 kişinin ölümü ile ilgili İçli'ye toplam 9 yıl hapis cezası verdi. Cezayı az bulan acılı aileler ise bir üst mahkemeye itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin usul ve esaslara uygun şekilde karar verdiğini belirterek, ailenin istinaf başvurusunu reddetti.

KANINDA ESRAR ÇIKTI

Kahramantürk ailesinin avukatı Amaç Kaya, hukuk mücadelesini sürdürerek Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kanında esrar maddesi tespit edilen sürücü Emre İçli'nin araç ile kavşağa yaklaşırken kırmızı yanmasına rağmen hızını azaltmadan kavşağa girdiğini, muhtemel neticeye kayıtsız kalarak deliller ışığında olası kastla adam öldürme suçunu işlediği kanaatine vardı. Yeniden yapılan yargılamada her bir maktul için İçli'ye kasten adam öldürmeden iki ayrı müebbet hapis cezası veren İzmir 23.Ağır Ceza Mahkemesi, suç olası kastla işlendiğinden sürücüye neticeten toplam 40 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca kastın yoğunluğunu dikkate alarak cezada iyi hal indirimi de yapmadı.





'BİR ANLIK UMURSAMAZLIK HAYATLARINI KARARTTI'

ACILI ailenin avukatı Amaç Kaya, "Trafik güvenliği çok hassas bir konu. Toplumsal duyarlılığın artması için mahkemelerin böyle kararlar verebildiğinin vatandaşlarca bilinmesi önem taşıyor. Bu olayda bir anlık umursamazlık, 'Kırmızı ışıkta geçsem ne olur' düşüncesi ile 3 gencin hayatı karardı. Karar evlatlarını kaybeden aileler için tatmin edici oldu" dedi.

Metin BURMALI