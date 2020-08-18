İzmir Büyükşehir kiraya 24.5 milyon harcamış

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki mevcut binasının yetersiz kalması üzerine 2014'te kiraladığı Halkapınar'daki Akdemir Plaza'ya 6 yılda adeta bir servet ödediği ortaya çıktı. Temiz İzmir Derneği'nin CİMER üzerinden konuyla ilgili yaptığı başvuruya cevap veren Büyükşehir'in açıkladığı rakamlar 6 yılda binanın sahibi olan işadamı Abdülkadir Ferahlı'ya tam 24.5 milyon lira kira ödendiğini gösterdi. Belediye, binayı kiraladığında da 14 ay taşınmamış ve bu sürede tadilat yapmıştı. Belediye bu binanın neden kiralandığı yönündeki sorularla ilgili, "Belediye hizmetlerinde ivedi olarak hizmet binası hasıl olduğundan kiralama işlemi yapılmıştır" diye cevap verdi ancak o tarihten bu yana yeni bir hizmet binası da inşa etmedi.



Halkapınar Ek Hizmet Binası 25 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 25 Temmuz 2020 tarihine kadar aylık brüt 290 bin TL bedel ile kiralanmıştı.

ŞU ANKİ KİRASI 388.9 BİN LİRA

Temiz İzmir Derneği'nin Akdemir Plaza'yla ilgili yaptığı başvuruya cevap veren Büyükşehir Belediyesi, binanın 23 Mayıs 2014 tarihinde 3 yıllık süre ile aylık 175 bin TL bedel ile kiralandığını belirtti. Sözleşmenin ilgili maddesinden yararlanılarak kiralamanın bir yıl uzatıldığının belirtildiği açıklamada, "Halkapınar Ek Hizmet Binası 25 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 25 Temmuz 2020 tarihine kadar aylık brüt 290 bin TL bedel ile kiralanmıştır" denildi. Sözleşmenin ilgili maddesinden yararlanılarak kiralama 25 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirten belediye yetkilileri, "25 Temmuz 2020 ile 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında kira artış oranı, sözleşmede belirtildiği üzere kamu idareleri taşınmaz kiralamalarına ilişkin genelge hükümleri çerçevesince yasal artış oranı uygulanarak 388 bin 953 TL olarak belirlenmiştir" dedi. Verilen kira miktarları hesaplandığında belediyenin bu binaya kira olarak 24.5 milyon lira ödediğini ortaya koyuyor. Belediyenin ödediği bu rakamlar, "Demek ki, istense bu parayla 6 yıl içinde yeni bir hizmet binası yapılabilirdi" dedirtti.