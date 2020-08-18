GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağın araştırıyor. İşte 18 Ağustos Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 18 Ağustos Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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