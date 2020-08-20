  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar

Çaldıklarının parasıyla 'de tatil yaparken yakalandılar

Son dakika... Avcılar'da bir evden otomobil ve çok sayıda değerli eşya çalan hırsızlar, çaldıkları malların paralarıyla tatil yaparken 'de yakalandı.

Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar

20.08.2020, 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020,12:20

Olay, 9 Ağustos günü Avcılar Denizköşkler Mahallesi Gülden Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. içeri girdiğinde 3 bin 500 dolar, 2 adet lüks marka saat, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 2 adet telefonunun ve otomobilinin çalındığını fark etti. M.U., 155'i arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ilk incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin ikisinin olaydan sonra İstanbul dışına çıktığı belirlendi. Ekipler, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarla 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. İzmir Çeşme'de yakalanan kişilerin çaldıkları şeylerin paralarıyla bir otelde tatil yaptıkları belirlendi. Şüpheliler İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyette sorgulanan Batıcan G.'nin (23) 16, Şahin M.'nin (40) 3 ve Can A.'nın (22) 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaldıklarının parasıyla Çeşme'de tatil yaparken yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA