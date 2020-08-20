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Haberler İzmir İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı

'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı

'in Gaziemir ilçesinde, lunaparktaki bir oyuncağın halatının kopması sonucu 3 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı

20.08.2020, 08:56

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence oyuncağının halatı koptu. Eğlence oyuncağında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, halatın kopmasıyla çakılarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan 2'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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