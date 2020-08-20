Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence oyuncağının halatı koptu. Eğlence oyuncağında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, halatın kopmasıyla çakılarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan 2'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
İzmir'de lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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