Terör kampından büyükşehir kadrosuna

HDP'ye yakınlığı ile bilinen ve "Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğini Ankara'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik" çıkışıyla adından söz ettiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer, kurumda yaptığı HDP kadrolaşmasını net bir şekilde ortaya koyan bir icraata imza attı. Soyer, Suriye'nin kuzeyinde yapılanan PKK'ya bağlı PYD-YPG'nin kamplarına giden ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'den 2018'de İzmir Milletvekili adayı olan Mehmet Aker'i belediyede Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü'nde işe yerleştirdi. İnsan Hakları Derneği Ege Bölge Temsilcisi de olan ve Türkiye'yi birçok kez insan hakları ihlaliyle suçlamaya kalkan Aker'in belediyede istihdam edilmesi şok etkisi yarattı.

YENİ ASIR ULAŞTI

Yeni Asır, Aker'in Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'lilerle çekilmiş fotoğrafına ulaştı. Fotoğrafta PYD elebaşı Enver Müslim ile örgüte bağlı çok sayıda yöneticinin yer aldığı görüldü. Bu arada Aker'in Soyer'le birlikte çekildikleri bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu iki fotoğraf, "PKK kampından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne" yorumları yapılmasına neden oldu.

300 HDP'Lİ YERLEŞTİRDİ

Büyükşehir Belediyesi'nde Soyer'in seçilmesinden sonra hızlı istihdam artışı dikkat çekerken bu dönemde belediyeye HDP'den gelen listeler aracılığıyla 300 kişinin işe yerleştirildiği iddia edildi. CHP İzmir ilçe başkanlarının istihdam taleplerini yerine getirmediği için tepki gösterdiği Soyer'in HDP'li kadrolaşması CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'nin tepkisini çekmişti.

İYİ PARTİ UYARMIŞTI

HDP'ye yakınlığıyla bilinen ve PKK'ya destek veren bildiriye imza attıkları için Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 3 eski akademisyen Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr. Nilgün Toker, Prof. Dr. Ayşen Uysal'ı uzmanlık alanlarıyla hiçbir ilgisi olmayan Grand Plaza şirketinde yönetim kurulu üyesi yapan Soyer, ayrıca Şehir Tiyatroları Koordinatörlüğüne de daha önce terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan Orçun Masatçı'yı atamıştı. Bu atamaların ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan sert bir çıkış gelmişti. Dervişoğlu, katıldığı törende, "Siz sadece İYİ Parti'nin değil, CHP'nin de sağlam damarını rahatsız eden uygulamalara imza atmaya devam ederseniz, toplumsal kaygıyı artırmaktan geri durmayacağınızı göstermeyi sürdürürseniz sabrın da bir sınırı var" ifadelerini kullanmıştı. Yeni Asır'ın fotoğraflarıyla ortaya çıkardığı bu son atama skandalına CHP ve İYİ Parti'den nasıl bir tepki geleceği merak konusu oldu.





HDP'DEN 4. SIRA VEKİL ADAYI OLDU

UZUN bir süre İHD'nin Ege Bölge Temsilciliğini yapan Mehmet Aker, düzenlediği basın toplantılarında sık sık Türkiye'yi suçlamasıyla tanınıyor. Aker, 2018'de HDP'nin İzmir 2. bölge 4. sıra milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.



HDP'YE SÖZ VERMİŞTİ

SEFERİHİSAR Belediye Başkanlığı döneminden bu yana HDP ile yakın ilişkiler kuran Soyer, 2017'de Alsancak'ta katıldığı bir HDP eyleminde yaptığı konuşmada "Gücüm neye yetiyorsa, elimden ne geliyorsa, gücünüzü arttırmak için destek olmaya hazırım" sözü vermişti. Soyer, teröre destekçisi HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı sert açıklamalarıyla da gündem olmuştu.



HAZIRLATTIĞI TABELAYA "PKK RENKLERİ" TEPKİSİ GELMİŞTİ

İZMİR'DE bazı belediye otobüslerinde PKK paçavrasının renklerini kullandığı yönünde eleştiri alan Tunç Soyer, son olarak açtığı Halkın Bakkalı isimli marketlerin tabelasıyla ilgili de aynı tepkiyi görmüştü. Menemen'deki Halkın Bakkalı açılışından Soyer'in de yer aldığı bir fotoğraf paylaşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Vatansever, Atatürkçü İzmirlilere soruyorum bu renkler size neyi hatırlatıyor? Tunç Soyer sen Türk Milleti'ni hafife alıyorsun, İzmir bunun hesabını sorar. Soyer'in zaten LGBTİ'ye olan ilgisini biliyoruz. Bir de PKK renklerini kullanmaya başladı" açıklamasında bulunmuştu.

Erhan GÜLENÇ