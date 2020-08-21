Her vatansever bu yanlışı görür

İzmir'de CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun muhtarlara dağıttığı Atatürk büstü tartışmalara neden oldu. Büstün Atatürk'e benzemediğini belirterek altında "Kurmay Albay Mustafa Kemal" yazmasına tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'den yok sayılamayacak bir 'Atatürk' faciası daha. Aslında çok söze hacet yok. Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür" dedi. O PAYLAŞIMI SİLDİ

Konak'ın Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner'in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan tartışmada, birçok kişi büstün Atatürk'e benzememesini eleştirdi. Ardından Muhtar Kahramaner paylaşımını sildi ancak çok sayıda vatandaş haberi paylaştı ve tepkisini dile getirdi.

'DEĞERSİZLEŞTİRME'

CHP'nin değersizleştirmenin en kabul edilemez örneğini sergilediğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Sürekli, "Hatırlatmak isteriz ki Atatürk, 1 Haziran 1915'te albay, 1 Nisan 1916'da tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce de ayrıldığı askerliğe başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de mareşal ve gazi unvanını almıştır. Cumhuriyet ve vatan dendiğinde kendilerini boy aynasında gören CHP'nin aklı Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk'e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.





"ATATÜRK'ÜN RÜTBESİ ALBAY DEĞİL MAREŞAL"

ATATÜRK büstü skandalına sosyal medyadan da tepkiler geldi. Kimi büstün çok küçük olmasını eleştirirken, kimi büstün altına 'kurmay albay' yazılmasına, kimi de Atatürk'e hiç benzememesine değindi. Vatandaşlar, "Böyle bir minyatür büst yaptırmak zorunda mısın?", "Atatürk'e hiç benzemediği için isim yazmışsınız tanısınlar diye", "Bir askerin her zaman son rütbesi kullanılır o da Mareşal'dır" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.