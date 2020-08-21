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'de paniği! Yatalak hasta çatı katında mahsur kaldı

Son dakika... 'in Ödemiş ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı.

İzmir'de yangın paniği! Yatalak hasta çatı katında mahsur kaldı

21.08.2020, 08:51

Yangın, saat 00.15 sıralarında ilçeye bağlı Zafer Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir binanın çatı katında meydana geldi.



Henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan yatalak hasta bir kişi de tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürülürken çatıda hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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