İzmir'de elektrik kesintisi 22 Ağustos Cumartesi!

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...