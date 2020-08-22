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Haberler İzmir İzmir'de orman yangını! Villa sahipleri büyük korku yaşadı

'de orman yangını! Villa sahipleri büyük korku yaşadı

'in Çeşme ilçesinde Çiftlikköy bölgesindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yerleşim alanına yakın noktada başlayan yangın bölgesine bağlı ekipler gönderildi.

İzmir'de orman yangını! Villa sahipleri büyük korku yaşadı

22.08.2020, 19:38

Çeşme Çiftlikköy'deki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim alanına yakın noktada başlayan yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Alevleri kontrol altına alabilmek için 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale etti.



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