İzmir'de orman yangını! Villa sahipleri büyük korku yaşadı

Çeşme Çiftlikköy'deki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim alanına yakın noktada başlayan yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Alevleri kontrol altına alabilmek için 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale etti.
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