Ankara Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda, 20 Ağustos sabahı saat 07.00 sıralarında, 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaştığı sırada yavru köpeği ezdi. Köpek ölürken, olay anında akaryakıt istasyonunda bulunan bir çalışan, sürücü Özkan Ç.'den şikayetçi oldu.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan şikayet üzerine Özkan Ç. (23) dün ifadeye çağrıldı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan sürücü, bu sabah adliyeye sevk edildi. Özkan Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
İzmir'de yavru köpeği ezen sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.