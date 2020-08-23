Götür beni koronaya!

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ı dinlemeye gelen hayranları, korona virüse karşı tedbirleri hiçe saydı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, konseri organize edenler ve dinleyicilerin vurdumduymazlığı tepki çekti.

"BU KADAR DA OLMAZ"

SON zamanların popüler rapçisi Murda isimli Önder Doğan, Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Ünlü rapçiyi canlı olarak sahnede izlemek isteyen hayranları doyasıya eğlendi fakat pandemi sürecinde alınan tedbirler unutuldu. Konser alanını dolduranların büyük çoğunluğu, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını görmezden geldi. Dip dibe dans ederek şarkılara eşlik eden müzikseverlerin sosyal medyaya düşen görüntüleri 'Bu kadar da olmaz!' yorumlarına neden oldu.





SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maskesiz eğlenen müzikseverlerin görüntüleri sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

TUBA AYHAN