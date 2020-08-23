Her şey bir paylaşımla başlamış

İZMİR'İN Bornova ilçesinde misafirliğe gittiği Serkan Dindar'ın (38) evinde çarşamba gecesi cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'in (22) ölümünün ardından acılı baba Ahmet Yüksel Yeni Asır'a konuştu.

'KIZIMI DAVET ETMİŞ'

Kızının Pablo isimli köpeğini sahiplendirmek isterken başına bunların geldiğini söyleyen baba Ahmet Yüksel, "Ceyda sosyal medya üzerinden köpeğini sahiplendirmek için bir paylaşım yapmış. O adam da 'ben sahiplenirim' diyerek kızımı İstanbul'dan İzmir'e davet etmiş. Ceyda o vesile ile İzmir'e gitmiş" dedi.

KIZIM CANINA KIYMADI

"Benim kızım intihar edecek yapıda bir insan değildi" diyen baba Yüksel, "İntihar etmek isteyen biri yüzünü dudağından göğsüne kadar kesmez, kolunu kopma noktasına getirmez. Bu şekilde intihar olmaz. Kızım intihar etmedi" dedi. Perşembe günü kızının yanına gelmesini beklerken ölüm haberini aldığını söyleyen baba Ahmet Yüksel, "Kızım İstanbul'da annesiyle yaşıyor. İzmir'e gelmişken benim yanıma da uğrayacaktı. Perşembe günü gelmesini bekliyordum. Çarşamba günü başına bu olay geldi. O adamın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

YUMRUK İHTİMALİ GÜÇLÜ

Ceyda Yüksel, dün İstanbul'da toprağa verilirken ölümüyle ilgili tutanaklar ortaya çıktı. Olay yeri tutanağında, evde herhangi bir kavganın olmadığı yer alırken, ölü muayene tutanağında ise genç kızın vücudunda yer alan cam kesiklerinin tek bir noktada toplandığı ifade edildi. Bunun cama yumruk atma ihtimalini güçlendirdiği öğrenildi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER