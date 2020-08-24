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Haberler İzmir 400 S plaka alınmasına yönelik ihale kararı UKOME’den geçti

400 S plaka alınmasına yönelik ihale kararı ’den geçti

sınırları içerisindeki ‘S plakalı’ servis araçlarının ilk etapta sayılarının 400 adet arttırılmasına yönelik ihale kararı, () geçti. Geçtiğimiz günlerde ‘S plaka’ sahibi servisçiler, belediye önünde eylem yaparak konuya ilişkin tepkilerini dile getirmişti. S plaka ihalesine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

400 S plaka alınmasına yönelik ihale kararı UKOME’den geçti

24.08.2020, 17:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,17:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi, S plaka servis araçlarının sayısının arttırılmasına yönelik ihaleye çıkılacağı bildirmişti. S plaka sahibi servisçiler ise duruma tepki göstermiş ve daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde bir eylem yapmıştı. S plaka ihalesine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

İLK ETAPTA 400 ADET ARTIRILACAK
S plakalı servis araçlarının sayılarının arttırılması ve muhammen bedelinin tespit edilmesine yönelik hazırlanan Teknik Kurul Raporu, oy çokluğu ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nden geçti.



'Kent Geneli Servis Araçları İhtiyaç Tespit Raporu' kapsamında, il genelinde hizmet veren servis aracı sayısının arttırılmasının uygun görüldüğüne ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Projeleri Şube Müdürlüğü görüşü doğrultusunda, S plakalı araç sayısının ilk etapta 400 adet arttırılmasına yönelik ihale yapılmasının oy çokluğu ile uygun görüldüğü belirtildi.



İhaleye çıkılmasına yönelik alınan kararın ardından ise yeni bir açıklama yapan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, "Hukuki olarak haklarımızı arayacağız. İlerleyen günlerde bir eylem planı gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

İHA

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