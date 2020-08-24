İzmir'de korkutan görüntü! Virüs var takan yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her fırsatta vatandaşları uyarmasına ve son günlerde vaka sayılarının artmasına rağmen, İzmirliler maske ve mesafe kuralını hala göz ardı ediyor. Uzmanlar öncelikle maske takılmasının ve araya belirli bir mesafe konulmasının sosyal ortamda önemli bir koruyucu önlem olduğunu söylüyor ancak hafta sonu İzmir'de ortaya çıkan görüntüler büyük bir çoğunluğun bu kuralları takmadığını gösteriyor.

NE MASKE NE MESAFE

Akşam saatlerinde evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşların çoğunluğu soluğu Karşıyaka Bostanlı Sahili'nde alıyor. İnsanlar stres atıp temiz hava almak isterken, özellikle tedbirleri hiçe sayan gençler, korona virüsün yayılmasına zemin hazırlıyor. Sahile gelenlerin büyük bir çoğunluğu maske takmadığı gibi yeşil alanlarda da aralarına sosyal mesafe koymuyor. Virüsün en sevdiği ortamların başında gelen kalabalık, sahillerde verilen sokak konserlerinde de kendisini gösteriyor. Sokak sanatçıları sahilde herhangi bir tedbir almadan konser verirken, onları izlemeye gelenler de maske takmak bir yana sosyal mesafelerine dahi dikkat etmiyor.

METİN BURMALI