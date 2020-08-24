  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Seferihisar'daki yangında hasar gören araçlar kaldırılıyor

'daki yangında hasar gören araçlar kaldırılıyor

'in ilçesindeki otluk alanda çıkan yangında hasar gören araçlar götürülmeye başlandı.

Seferihisar'daki yangında hasar gören araçlar kaldırılıyor

AA

24.08.2020, 17:09

Sığacık Mahallesi'ndeki Ekmeksiz Plajı yakınlarında dün otluk alanda çıkan ve park halindeki yaklaşık 50 aracın zarar gördüğü yangına ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

37 ARAÇ TAMAMEN YANDI

Çalışmalarda 37 aracın tamamen yandığı ve 7 aracın kısmen hasar gördüğü belirlendi. Bazı araç sahiplerinin de küçük çaplı hasarları için emniyete başvurduğu öğrenildi.

Hasar tespiti yapılan otomobiller, anlaşmalı oldukları sigorta firmaları tarafından sahiplerinin bilgisi dahilinde çekiciyle alınmaya başlandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

"ALEVLERDEN DOLAYI ARACA YAKLAŞAMADIM"

Yangında otomobili kullanılamaz hale gelen Cemil Erbey, denize girmek için dün misafirleriyle Ekmeksiz Plajı'na geldiklerini anlattı.

Aracını yol üzerinde park ettikten sonra arkadaşlarıyla plaja gittiğini ve yaklaşık 2 saat sonra duman yükseldiğini gördüğünü belirten Erbey, "Koşarak park halindeki aracımın yanına gittim. Alevlerden dolayı araca yaklaşamadım. Hem benim aracım hem de başkalarının aracı yandı" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seferihisar'daki yangında hasar gören araçlar kaldırılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA