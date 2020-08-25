İzmir'de okul servis ücretleri ne kadar oldu?

İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu. Okulların açılış tarihinin belli olmasının ardından veliler servis ücretlerini de merak ediyordu. İzmir'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servisi ücretleri belirlendi. Peki İzmir'de okul servis ücretlerine zam yapıldı mı? Hangi mesafe ne kadar? İşte İzmir okul servis ücretleri...

İZMİR'DE OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.

Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya, 0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya, 0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya, 0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya, 0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya, 0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.

İstanbul'da ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) eylül ayında yapılacak toplantısında öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi bekleniyor.